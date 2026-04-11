Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Napoli

11/04/2026 | 22:00:24

Delicato incrocio tra Parma e Napoli, con i ducali di Cuesta in cerca di punti per mettere in ghiaccio la salvezza. Conte cerca punti per sperare ancora nello scudetto e lo fa con il solito 3-4-2-1, con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund. Cuesta conferma il 3-5-2 con Strefezza e Ondreijka davanti.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Ordóñez, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Ondrejka. All. Cuesta

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

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