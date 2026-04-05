Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Milan

05/04/2026 | 22:00:37

Conte e Allegri si sfidano in una partita dall’elevato tasso di importanza per la corsa Champions. Conte conferma il 3-4-2-1 con Hojlund davanti e alle sue spalle De Bruyne e McTominay, a centrocampo Lobotka con Anguissa e Gutierrez a destra. Pulisic non al meglio, al fianco di Nkunku dovrebbe esserci Fullkrug. Anche Leao non è al massimo.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri

Foto: Instagram Conte