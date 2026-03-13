Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Lecce
13/03/2026 | 21:50:01
Conte rilancia Zambo Anguissa dal 1′ contro il Lecce di Di Francesco. Confermato Alisson Santos, con Beukema, Buongiorno e Olivera nel terzetto difensivo. Il tecnico dei salentini conferma il 4-2-3-1 con Pierotti, Gandelman e Banda alle spalle di Stulic.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco
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