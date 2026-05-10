Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Bologna

10/05/2026 | 22:00:14

Conte e Italiano si sfidano al Maradona, per i campani ci sono in palio i punti per chiudere il discorso Champions, consueto 3-4-2-1 per Conte con Di Lorenzo che torna in campo cento giorni dopo. Alisson Santos nel tridente offensivo con De Bruyne e Hojlund. Nel Bologna possibile spazio per Pessina in porta e Helland in difesa.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Antonio Conte

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Odgaard; Orsolini, Castro, Rowe All. Vincenzo Italiano

Foto: Instagram Napoli