Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Parma
21/02/2026 | 22:11:26
Allegri prepara il 3-5-2 per tornare a -7 dall’Inter. In attacco si rivede la coppia Leao-Pulisic, Cuesta conferma il 3-5-2 con Strefezza e Pellegrino in avanti per Milan-Parma.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
