Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Sassuolo
08/03/2026 | 22:09:55
Tornano in campo Lazio e Sassuolo, la squadra di Sarri sfida i neroverdi di Grosso. Debutta Motta in porta nella Lazio, tridente offensivo con Isaksen, Maldini e Zaccagni. 4-3-3 anche per il Sassuolo, con Grosso che scatena il tridente Berardi-Nzola-Laurientè:
LAZIO: (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
SASSUOLO (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso
Foto: sito Lazio