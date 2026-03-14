Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Milan
14/03/2026 | 22:50:51
Sarri e Allegri si sfidano all’Olimpico nella partita che potrebbe riaccendere la lotta scudetto. Sarri rilancia il tridente Isaksen-Maldini-Zaccagni, nel Milan Jashari va verso una maglia da titolare. Estupinan a sinistra, davanti coppia Pulisic-Leao.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Leão, Pulisic. All. Allegri
foto x lazio