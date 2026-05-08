Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Inter
08/05/2026 | 21:45:44
Sarri sfida l’Inter campione d’Italia all’Olimpico. Consueto 4-3-3 per i padroni di casa, con il ballottaggio Pedro-Noslin in avanti, che vede il secondo favorito per il momento. Tanti cambi nei nerazzurri, anche in vista della finale di Coppa Italia proprio contro i biancocelesti.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro . All. Sarri
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu
foto x lazio