Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Atalanta
13/02/2026 | 21:30:25
La Lazio di Sarri sfida l’Atalanta di Palladino, due squadre in buona salute che tentano la risalita verso l’Europa. Sarri conferma il 4-3-3 con il tridente Isaksen-Maldini-Noslin, Palladino risponde con Samardzic e Raspadori alle spalle di Krstovic.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All. Palladino
