Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Atalanta
21/04/2026 | 21:30:48
La Lazio di Sarri e l’Atalanta di Palladino si sfidano per un posto in finale di Coppa Italia. Sarri conferma il 4-3-3, Palladino lancia la sfida con il 3-4-2-1 con Krstovic al centro dell’attacco, alle sue spalle Raspadori e De Ketelaere. Cancellieri in ballottaggio con Isaksen, Maldini in ballottaggio con Noslin. Basic in ballottaggio con Dele-Bashiru.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All: Maurizio Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino
foto x lazio