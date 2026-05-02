Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Verona
02/05/2026 | 22:20:32
Spalletti schiera la Juventus con il 3-4-2-1 con McKennie e Cambiaso sulle fasce, Conceicao e Yildiz alle spalle di David. Sammarco conferma il 3-5-2:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie. All. Sammarco
foto x juventus