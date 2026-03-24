Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord

24/03/2026 | 22:44:34

Gattuso prepara gli azzurri per la sfida di giovedì contro l’Irlanda del Nord. Rebus difesa per Gattuso, con Bastoni in netto miglioramento e che dovrebbe giocare nel terzetto difensivo insieme a Mancini e Calafiori (Buongiorno e Gatti pronti in caso il centrale dell’Inter e il calciatore dell’Arsenal non dovessero farcela. Politano in vantaggio su Palestra, centrocampo confermato con Barella, Locatelli e Tonali, Dimarco a sinistra. In avanti Kean e Retegui, con Pio Esposito pronto a subentrare.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso

Irlanda del Nord (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: Michael O’Neil

Foto: Instagram Azzurri