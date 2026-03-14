Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Roma
14/03/2026 | 23:20:37
Fabregas e Gasperini si sfidano in una delicata partita che infiamma la corsa per la Champions League. Il tecnico spagnolo conferma i titolarissimi con il 4-2-3-1. Gasperini ritrova Hermoso e Koné, in attacco c’è Malen.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Pellegrini, Cristante; Malen. All. Gasperini
Foto: Instagram Roma