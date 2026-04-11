Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Inter

11/04/2026 | 22:33:35

Como e Inter si sfidano con in palio una fetta di Champions League e lo scudetto, che i nerazzurri vogliono avvicinare e respingere l’assalto del Napoli. Chivu fa i conti con la nuova assenza di Lautaro, al suo posto si rivede Pio Esposito. Fabregas ha fatto prove di difesa a tre in settimana, ma dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Smolcic recuperato e Ramon al fianco di Kempf. Alle spalle di Douvikas i soliti noti:

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf; Valle, Da Cunha, Perrone; Diao; Nico Paz, Baturina, Douvikas. All. Fabregas

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

foto x inter