Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Roma
12/03/2026 | 11:11:30
E’ il giorno della grande sfida tra Bologna e Roma in Europa League, Italiano lancia il 4-3-3 con Dallinga al centro dell’attacco, Gasperini risponde con Cristante e Zaragoza alle spalle di Malen.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Dallinga, Rowe. All. Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Kone, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. All. Gasperini
foto x roma