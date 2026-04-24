Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Roma
24/04/2026 | 21:21:20
Italiano e Gasperini si sfidano al Dall’Ara con i giallorossi che tornano a rincorrere le residue speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. I giallorossi puntano sul ritorno di Wesley sulle corsie laterali, in attacco ci sarà El Shaarawy. Italiano punta sul tridente Orsolini, Castro, Rowe.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumi, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini
foto X Roma