Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Napoli
21/02/2026 | 21:35:09
Atalanta e Napoli si sfidano in una partita dalle ambizioni europee. Palladino prepara il consueto 3-4-2-1 con Samardzic e Zalewski alle spalle di Krstovic. Conte prepara Alisson Santos dal primo minuto, con Vergara agirà alle spalle di Hojlund.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
foto x napoli