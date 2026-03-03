Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Lazio
03/03/2026 | 22:30:42
Atalanta e Lazio si sfidano nell’andata della semifinale di Coppa Italia, Palladino conferma il 3-4-2-1 con Krstovic al centro dell’attacco, Sarri con il 4-3-3 rilancia Maldini dal primo minuto e Dele-Bashiru a centrocampo.
ATALANTA (3-4-2-1):Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic; All. Palladino
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
foto x lazio