Le ultimissime sulle probabili formazioni di Marsiglia-Atalanta

Semifinale di Europa League di andata per l’Atalanta che dopo l’impresa con il Liverpool punta alla finale, ma c’è da superare l’ostacolo Marsiglia. Primo appuntamento al Velodrome.

In casa transalpina, probabile 3-5-2 per il tecnico Gasset. Cetrocampo con due ex della Serie A, con Veretout e Kondogbia, in attacco Ndiaye e Aubameyang.

In casa Atalanta, Gasperini va verso il modulo congeniale, 3-4-1-2 con Koopmeiners dietro a Scamacca e De Ketelaere. De Roon dovrebbe schierarsi in difesa insieme a Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo Gasperini punta su Ederson e Pasalic.

Queste le probabili formazioni