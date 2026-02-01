Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Roma

01/02/2026 | 22:15:32

La Roma torna all’assalto del quarto posto ed è ospite dell’Udinese. Runjaic conferma il 3-5-2 consueto, mentre Gasperini risponde con il 3-4-2-1, Malen torna al centro dell’attacco e alle sue spalle agiranno Soulé e Pellegrini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Zemura; Atta, Davis. All. Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

foto X Roma