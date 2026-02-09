Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Como

09/02/2026 | 22:31:27

Il Napoli di Conte torna in campo e sfida il Como con l’obiettivo di staccare il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove l’Inter attende interessata la vincente. Prosegue l’emergenza infortuni per i campani, che torneranno in campo con il 3-4-2-1 e il tridente Giovane-Vergara-Hojlund. Il Como va all’attacco con il 4-2-3-1 e i titolari:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Foto: sito Napoli

