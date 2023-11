Le ultimissime sulle probabili formazioni tra Atalanta e Inter

Alle 18 domani, l’Atalanta ospita l’Inter, per un big match di alta classifica in Serie A.

In casa Atalanta, possibile 3-4-1-2 per Gasperini. Scalvini ha mal di schiena, ma c’è ottimismo per vederlo dall’inizio. Nel caso è pronto Toloi. Zappacosta dovrebbe giocare dal 1′, ma occhio alla concorrenza di Hateboer. Davanti Koopmeiners a supporto di Lookman e Scamacca. Dovrebbe partire ancora dalla panchina De Ketelaere.

In casa Inter, si va verso la conferma dell’11 partito con la Roma. Unico ballottaggio fra Mkhitaryan e Frattesi a centrocampo. Per il resto non dovrebbero esserci novità rispetto all’undici in campo contro la Roma, con Lautaro e Thuram davanti, Dumfries e Dimarco esterni, in difesa Pavard, Acerbi e Bastoni. Ancora out Cuadrado e Arnautovic.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

Foto: twitter Atalanta