Le ultimissime sulle probabili formazioni Roma-Monza

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Roma e Monza per la ventiseiesima giornata. Ranieri ha escluso dai convocati Dovbyk, non al meglio dopo il problema all’adduttore accusato prima del Porto. Ci sarà Shomurodov dal 1′, con alle spalle Baldanzi e Soulè. A centrocampo spazio a Rensch, Gourna-Douath e Salah-Eddine. In difesa c’è Hummels. Nesta punta sulla continuità rispetto all’ultima con il Lecce, con due soli cambi: Palacios e Lekovic titolari al posto di Izzo e D’Ambrosio (out per affaticamento).

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Rensch, Cristante, Gourna-Douath, Salah-Eddine; Soulè, Baldanzi; Shomurodov. All. Ranieri

MONZA (3-4-2-1): Turati, Lekovic, Palacios, Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos, Ciurria, Mota, Ganvoula. All. Nesta

Foto: Instagram Roma