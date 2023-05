Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Inter

Domani alle 21 scenderanno in campo Milan e Inter per la gara di andata delle semifinali di Champions League. Per Stefano Pioli tutto ruota intorno a Leao: l’allenatore rimane in attesa di conoscere le condizioni dell’attaccante dopo l’elongazione muscolare rimediata nella sfida con la Lazio. Ma il tecnico rossonero è stato chiaro in conferenza: “Se ce la fa, giocherà. Altrimenti non verrà neanche in panchina“. Conferme in difesa e a centrocampo, con gli stessi dell’ultimo turno di campionato. Rispetto alla gara con i biancocelesti, invece, in avanti alle spalle di Giroud potrebbero esserci Brahim Diaz e Saelemaekers insieme a Bennacer al posto di Messias e Leao. Inzaghi, invece, si affiderà a Onana tra i pali. In difesa ci sarà Darmian con Acerbi e Bastoni. In tre per due maglie a centrocampo, dove Calhanoglu si gioca il posto con uno tra Brozovic e Mkhitaryan, mentre è sicuro del posto Barella. Stesso discorso per l’attacco: Lautaro sicuro titolare, al suo fianco uno tra Dzeko e Lukaku (con il bosniaco, momentaneamente, in vantaggio).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Foto: Instagram Champions League