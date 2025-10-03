Le ultimissime sulle probabili formazioni Lazio-Torino

03/10/2025 | 21:52:22

Alle 15 domani, parte la 6a giornata di Serie A con la sfida tra Lazio e Torino. Baroni torna all’Olimpico dopo la sua esperienza l’anno scorso.

In casa Lazio, continua l’emergenza. Rientra fra i convocati Belahyane dopo la squalifica, ma non sono disponibili Marusic e Pellegrini che si aggiungono a Rovella, Vecino e allo squalificato Guendouzi. Emergenza in mediana per Sarri. Conferme per la squadra che ha vinto a Marassi con Hysai e Tavares dal primo minuto. Basic farà coppia in mezzo con Cataldi.Attenzione anche davanto a Zaccagni, che ha accusato problemi muscolari in rifinitura. Il capitano è convocato ma potrebbe non farcela. Possibile Pedro dall’inizio, con Cancellieri e Dia alle spalle di Castellanos.

In casa Torino, out Anjorin e Ismajli, dovrebbe essere difesa a tre con Tameze, Coco e Maripan. Simeone davanti con Ngonge e Vlasic alle spalle.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysai, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi; Cancellieri, Dia, Pedro; Castellanos. Allenatore: Sarri

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni

Foto: Wikipedia