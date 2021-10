Le ultimissime sulle probabili formazioni di Zenit-Juventus

La Juventus è carica dopo il successo di domenica sulla Roma, e si appresta ad affrontare lo Zenit San Pietroburgo in trasferta nella terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League.

Allegri ha ritrovato De Ligt e in conferenza stampa di presentazione ha annunciato che sarà titolare, così come Szczesny e Bonucci. Il difensore olandese aveva saltato la Roma per un problema di natura muscolare.

Dovrebbe essere la volta del ritorno di Morata dal 1′, ai suoi lati Chiesa e Bernardeschi. Dubbio Arthur-Ramsey in mediana, il brasiliano pare favorito. Dybala sta ancora recuperando e cercherà di farsi trovare pronto per affrontare l’Inter.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ZENIT SAN PIETROBURGO (5-4-1): Kritsyuk; Sutormin, Barrios, Chistyakov, Lovren, Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Azmoun.

All. Semak

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Arthur, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

All. Allegri.

Foto: Twitter Juventus