Le ultimissime sulle probabili formazioni di Young Boys-Atalanta

Domani torna la Champions League, l’Atalanta affronterà lo Young Boys in trasferta sul campo sintetico di Berna.

Non sono poche le assenze a cui dovrà far fronte il tecnico dello Young Boys, lo statunitense David Wagner.

Von Balmoos, Zesiger, Camara, Lustenberger, Fassnacht e Nsame saranno indisponibili per il match contro l’Atalanta. In attacco dunque spazio a Siebatcheu in coppia con Elia, sulla fascia destra Mambimbi spinge per una maglia da titolare.

Gasperini invece sta recuperando tanti giocatori dall’infermeria, l’unico grande assente in questa gara cruciale sarà Gosens, ancora alle prese con un problema muscolare. Toloi sta bene e sarà confermato dopo i 90′ in campo contro lo Spezia, mentre in attacco a sostegno di Zapata dovrebbero esserci Ilicic e Pasalic.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

YOUNG BOYS (4-4-2): Faivre; Hefti, Burgy, Lauper, Garcia; Mambimbi, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Elia, Siebatcheu.

All. Wagner.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata.

All. Gasperini.

Foto: Twitter Champions League