Le ultimissime sulle probabili formazioni di Villarreal-Juventus

30/09/2025 | 23:38:06

Torna in campo la Juventus, che domani sera sfiderà nella seconda giornata di Champions il Villarreal di Marcelino. Tudor prepara il 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti e Kelly in difesa, Cambiaso a destra, Locatelli e McKennie a centrocampo con Cabal a sinistra, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di David.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

FOTO: sito juventus

