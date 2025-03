Le ultimissime sulle probabili formazioni di Victoria Plzen-Lazio

La Lazio va in Repubblica Ceca per l’andata degli ottavi di Europa League, contro il Victoria Plzen.

Per i cechi, possibile 3-4-1-2, con Sulc alle spalle di Vydra e Durosinmi.

In casa Lazio, Baroni non avrà a disposizione Zaccagni, che non è partito con la squadra. Al suo posto ci sarà Pedro, con Noslin centravanti. In difesa recupera Romagnoli, che giocherà in coppia con Gigot. Nessuna novità invece per i terzini, con Lazzari e Tavares titolari. In porta Mandas in vantaggio su Provedel.

Queste le probabili formazioni: