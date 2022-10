Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Roma

Alle 18.30 domani, si sfidano al Bentegodi, Hellas Verona e Roma.

In casa Verona, si va verso un 3-4-1-2 per Bocchetti. che schiera la difesa a tre con Hien, Günter e Ceccherini con Montipò tra i pali. Sulle fasce, a destra Faraoni e a sinistra Depaoli mentre in mezzo ecco la coppia Tameze-Veloso. Infine, Verdi sarà schierato sulla trequarti con Kallon e Henry in avanti.

In casa Roma, 3-4-2-1. In porta confermato Rui Patricio, con difesa composta da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo, sulla fascia destra Karsdorp mentre a sinistra agirà Zalewski, che prende il posto dell’infortunato Spinazzola. Nel mezzo ci sarà Camara a fare coppia con Cristante. Infine, Abraham guiderà l’attacco galvanizzato dal gol europeo, con Zaniolo e Pellegrini ad agire alle sue spalle.

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi; Kallon, Henry.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

Foto: twitter Verona