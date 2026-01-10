Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Lazio
10/01/2026 | 22:20:31
Tornano in campo Verona e Lazio, i ragazzi di Zanetti dopo il pareggio di Napoli cercano altri punti in ottica salvezza contro la banda Sarri. Il tecnico toscano prepara il 4-3-3 con Isaksen, Noslin e Cancellieri. Zanetti rilancia dall’inizio la coppia Giovane-Orban.
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Nunez, Bella Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Cancellieri
Foto: sito Lazio