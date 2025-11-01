Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Inter

01/11/2025 | 21:54:53

Il lunch match di domani vede la sfida tra Verona e Inter al Bentegodi.

In casa Hellas, possibile 3-5-2. Serdar non sarà a disposizione in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio. Zanetti punta su Giovane e Orban in attacco.

In casa Inter, possibile turno di riposo per uno tra Bastoni e Dimarco con Carlos Augusto pronto. Dumfries favorito su Luis Henrique a destra. Davanti Lautaro ci sarà ma al suo fianco dovrebbe tornare Bonny con Pio Esposito pronto a subentrare.

Queste le probabili formazioni:

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Bernede, Gagliardini, Niasse, Frese; Giovane, Orban. All. Paolo Zanetti