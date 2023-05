Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Inter

L’Inter è attesa da una difficilissima trasferta in casa del Verona, domani alle 21. Corsa Champions e lotta salvezza, in palio punti pesantissimi al Bentegodi.

In casa Verona, possibile 3-4-2-1, con Lazovic e Verdi alle spalle di Djuric. Torna disponibile Faraoni dopo la squalifica.

In casa Inter, diversi ballottaggoi per Inzaghi nel consueto 3-5-2. Torna titolare Lautaro, al suo fianco favorito Dzeko. Acerbi favorito su Bastoni in difesa. Altri dubbi per Inzaghi, Dimarco in ballottaggio con Bellanova a sinistra.

Queste le probabili formaizoni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Magnani, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Abildgaard, Doig; Lazovic, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

Foto: sito Verona