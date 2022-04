Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Genoa

Alle 18.30, la penultima gara della 31a giornata di Serie A, vede in campo al Bentegodi, Verona e Genoa.

Gara delicatissima per i liguri, che cercano punti pesanti per la salvezza. Il Verona gioca senza pressioni, con una salvezza ormai raggiunta.

In casa scaligera, tre recuperi fondamentali per Igor Tudor, che riavrà a disposizione Ceccherini, Faraoni e Ilic: tutti e tre saranno titolari. Recuperato anche Lazovic. In avanti, Barak e Caprari alle spalle di Simeone.

In casa Genoa, il tecnico Blessin non avrà a disposizione lo squalificato Ostigard, espulso per doppia ammonizione nel match prima della sosta contro il Torino. Al suo posto, al fianco di Maksimovic, ci sarà Bani, mentre sulla corsia di destra Hefti sarà in ballottaggio con Frendrup, con quest’ultimo che appare favorito. A centrocampo confermati Sturaro e Badelj, in attacco sempre aperto il ballottaggio fra Destro e Yeboah, con il primo favorito, con Gudmundsson, Amiri e Portanova ad agire sulla trequarti.

Queste le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.