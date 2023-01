Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Cremonese

Domani alle 18,30 al Bentegodi si sfidano Verona e Cremonese, in una sorta di ultima chance per tenere vive le speranze salvezza, anche se il campionato è ancora lungo, ma i punti di distanza dalla zona salvezza iniziano ad essere tanti.

In casa Verona, Sulemana favorito per una maglia da titolare. Dopo il gol segnato al Torino, probabile la conferma di Djuric al centro dell’attacco.

Per la Cremonese, ancora alla ricerca della prima vittoria, Alvini non avrà a disposizione lo squalificato Meité. In attacco Dessers-Okereke.

Queste le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Sulemana, Tamèze, Ilic, Doig; Verdi, Kallon; Djuric

Allenatore: Marco Zaffaroni.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Ascacibar, Castagnetti, Valeri; Pickel; Okereke, Dessers.

Allenatore: Massimiliano Alvini.

Foto: sito Verona