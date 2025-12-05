Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Atalanta
05/12/2025 | 23:24:00
Il Verona di Zanetti cerca disperatamente punti per risollevarsi dal fondo della classifica, Zanetti si affida ancora al 3-5-2, mentre Palladino vuole continuare il trend positivo della Dea. Tre vittorie in altrettante competizioni nelle ultime tre gare, i bergamaschi ripartono dal 3-4-2-1 e dal tridente pesante in avanti con De Ketelaere, Lookman e Scamacca.
VERONA: (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti
ATALANTA: (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca
