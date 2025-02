Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Roma

Alle 12.30 domani, lunch match tra Venezia e Roma al Penzo.

In casa lagunare, ceduto Pohjanpalo sostituito da Fila sul mercato, Di Francesco potrebbe affidarsi a Gytkjaer insieme a Oristanio. Conferme in mezzo al campo, dove l’unica novità è Zampano a sinistra, con Zerbin sull’altra fascia a destra. Emergenza in difesa e tra i pali, dove è pronto il nuovo acquisto Radu al posto dell’infortunato Stankovic. Davanti a lui Haps e Candé con Idzes.

In casa Roma, non c’è lo squalificato Koné, assenti Hummels e Paredes come annunciato da Ranieri in conferenza. Davanti riposa Dybala, c’è Soulé con Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Possibile spazio dall’inizio a Gourna-Douath con Rensch e Salah-Eddine sulle fasce. Dentro anche Nelsson in difesa insieme a Mancini e Ndicka.

Queste le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Haps, Idzes, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Gytkjaer. All. Di Francesco

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

