Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Napoli

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Venezia e Napoli per la ventinovesima giornata di Serie A. In casa Venezia, l’unico dubbio riguarda il giocatore da affiancare a Oristanio davanti: Maric resta favorito, ma Fila lo insidia da vicino. Ballottaggio tra Spinazzola e Olivera, con il primo ancora in vantaggio. Lukaku e Raspadori confermati in attacco. Neres rientrerà solo dopo la sosta per le Nazionali.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte

Foto: Instagram Napoli