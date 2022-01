Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Milan

La 21a giornata di Serie A parte con il lunch match tra Venezia e Milan al Penzo.

Nei lagunari da scontare il turno di squalifica per Caldara e Tessmann, mister Zanetti rischia di fare a meno anche di Kiyine alle prese con noie muscolari. Tra i pali potrebbe esserci Romero, tornato dall’Argentina e poi sottoposto a una quarantena preventiva. In difesa Svoboda al centro con Ceccaroni mentre terzini agiranno Mazzocchi e Haps. In attacco Henry-Okereke.

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Busio, Ampadu; Aramu; Okereke, Henry. Allenatore: Zanetti

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Foto: Twitter Venezia