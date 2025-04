Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Milan

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Venezia e Milan per la trentaquattresima giornata di Serie A. Di Francesco ritrova Fila dopo la squalifica ed è pronto ad affiancargli Yeboah. In difesa Schingtienne può tornare dall’inizio. Conceiçao verso la conferma della stessa squadra che ha battuto l’Inter: gli unici dubbi sono legati alle condizioni di Gabbia e Jovic.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Fila

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic.

Foto: X Milan