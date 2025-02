Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Lazio

Domani alle 15 scenderanno in campo Venezia e Lazio per la ventiseiesima giornata di Serie A. Di Francesco col dubbio tra Doumbia e Busio a centrocampo, in attacco chance per Fila. Un po’ di cambi per Baroni, a partire dalla porta, mentre Noslin è in pole per sostituire l’infortunato Castellanos.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni

Foto: Instagram Lazio