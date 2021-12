Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Juventus

Dopo la conquista del primo posto nel girone di Champions, domani la Juventus torna in campo in campionato e sarà di scena al Penzo contro il Venezia. In casa bianconera Allegri dovrebbe tornare ad affidarsi sulla destra dal primo minuto a De Sciglio. Davanti tandem Morata-Dybala. Per quanto riguarda i lagunari, il tecnico Paolo Zanetti dovrà fare a meno di Okereke e Ceccaroni. In attacco Henry sarà supportato da Aramu e Johnsen. Ecco le probabili formazioni del match:

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Svoboda, Haps; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.

FOTO: Twitter Juve