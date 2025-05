Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Juventus

24/05/2025 | 23:45:06

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Venezia e Juventus per l’ultima giornata di Serie A. Tudor pensa dall’inizio a Kolo Muani, favorito su Vlahovic. Alle sue spalle Conceiçao e Yildiz. Tornano dalla squalifica Thuram e Savona, che potrebbe completare la difesa con Kelly e Alberto Costa. Di Francesco punta sulla coppia Yeboah-Gytkjaer, dubbi in difesa dove manca lo squalificato Idzes: Marcandalli possibile titolare, chance anche per Haps e Sverko.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Schingtienne, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

Foto: sito Juventus