Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Inter

L’anticipo del sabato sera di questa 14esima giornata di Serie A 2021-22 è quello del Penzo (sold-out) tra Venezia e Inter.

Zanetti non ha a disposizione Maenpaa ed Ebuehi per infortunio, ritrova però Crnigoj. Henry scalpita per un posto in attacco al fianco di Aramu e Okereke, ma occhio a Johnsen.

Confermate le assenze per Inzaghi di De Vrij, Sanchez e Vidal. Dovrebbero riposare Lautaro Martinez e Perisic, con Correa e Dimarco pronti alla maglia da titolari. Difesa confermata con Skriniar, Ranocchia e Bastoni davanti al portiere Handanovic. Più Dumfries che Darmian sulla fascia destra, Gagliardini si candida per rimpiazzare Vidal (out per influenza), anche Barella potrebbe rifiatare e partire dalla panchina.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps, Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Handanovič; Škriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozović, Çalhanoğlu, Dimarco; Correa, Džeko.

All. Simone Inzaghi

Foto: Twitter Inter