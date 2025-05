Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Fiorentina

11/05/2025 | 22:16:25

Domani alle 18.30, il Venezia ospita la Fiorentina. Sfida delicata per il discorso salvezza ed Europa.

In casa lagunare, Yeboah pare in largo vantaggio su Oristanio. In bilico la scelta tra Gytkjaer e Fila con il primo favorito. A sinistra c’è da considerare l’opzione Elletrsson verso una maglia dal 1′. Radu ancora titolare in porta ma Stankovic è quasi recuperato.

In casa Fiorentina, out Zaniolo per squalifica. Gudmundsson e Beltran alla guida dell’attacco. Fagioli, Mandragora e Ndour dovrebbero agire in mediana. Dodo e Gosens gli esterni.

Queste le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodò, Fagioli, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Beltran. All. Palladino

Foto: twitter Venezia