Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Bologna

Domani alle 15, gara importante tra Venezia e Bologna, per la corsa salvezza e Champions.

In casa lagunare, Di Francesco deve fare a meno del faro di centrocampo: assenza forzata quella di Nicolussi Caviglia out per squalifica. Doumbia pare favorito su Busio con uno tra Duncan e Kike Perez che si accentrerà. In attacco, Maric ha superato il problema alla caviglia che lo ha escluso anzitempo dalla sfida contro il Napoli. Con Oristanio possibile che giochi Fila.

In casa Bologna, out Castro per squalifica. Calabria, dopo l’influenza, è tornato regolarmente in gruppo. Lucumì si gioca un posto con Casale. A sinistra out Lykogiannis. Davanti tocca a Dallinga: dietro di lui ci saranno Orsolini a destra e Cambiaghi a sinistra.

Queste le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Duncan, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

Foto: X Venezia