Le ultimissime sulle probabili formazioni di Union SG-Atalanta
27/01/2026 | 22:36:42
L’Atalanta sogna ancora un posto nelle prime 8 di Champions, ma deve vincere a Bruxelles e sperare.
Per l’Union SG, possibile 3-4-2-1, davanti Florucz, El Hadj alle spalle di Fuseini.
In casa Atalanta, Lookman potrebbe partire titolare visto che Raspadori, arrivato a gennaio, è fuori dalla lista Champions. In attacco dovrebbe toccare a Krstovic dal 1′. Verso la titolarità sulla fascia sinistra Zalewski.
Queste le probabili formazioni:
UNION SG (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Guilherme; Florucz, El Hadj; Fuseini. All. Hubert
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Palladino
