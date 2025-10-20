Le ultimissime sulle probabili formazioni di Union Saint Gilloise-Inter

20/10/2025 | 22:50:01

Terza giornata di Champions League, con l’Inter che è in trasferta in Belgio in casa dell’Union Saint Gilloise.

Per la compagine di Bruxelles, possibile 3-2-1-2. I belgi si schierano con un unico dubbio: Kevin Rodriguez o Promise David, eroe del titolo, al fianco dell’austriaco Florucz in attacco? Rodriguez sembra il favorito alla vigilia.

In casa Inter, Chivu annuncia Sommer in porta. Difesa con Akanji, de Vrij e Bastoni. Sulle fasce possibili chance a destra per Luis Henrique e a sinistra per Carlos Augusto? Chivu valuta questa evenienza. Anche in mezzo occhio a Frattesi e Sucic. In attacco, Lautaro e Pio Esposito titolari ma occhio a Bonny che potrebbe far rifiatare l’argentino.

Le probabili formazioni

UNION SG (3-4-1-2): Scherpen; K. Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj; Florucz, Rodriguez. Allenatore: David Hubert.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

Foto: X Inter