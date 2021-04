Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Torino

A chiudere il sabato di Serie A è la gara serale tra Udinese e Torino. I friulani occupano una posizione di classifica tranquilla, il Toro vuole allontanare gli ultimi 3 posti.

Gotti dovrebbe riproporre il collaudato 3-5-1-1 con Pereyra a sostegno di Llorente. Stryger Larsen dovrebbe spuntarla su Zeegelaar a sinistra. La cattiva notizia è l’infortunio muscolare di Nuytinck, sicuro assente col Torino. Difesa quindi composta da Becao, Bonifazi e Samir.

In casa Toro ci sarà Milinkovic-Savic il vice Sirigu, in porta. Ancora fuori Singo, che però dovrebbe tornare in panchina. Saranno Vojvoda e Ansaldi a giocare sulle fasce, mentre è probabile la conferma di Verdi a sostegno di Sanabria e Belotti con la coppia di mediani Rincon-Mandragora.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Nahuel Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Stryger Larsen; Forestieri, Llorente. Allenatore: Gotti.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria. Allenatore: Nicola.

Foto: Sito Udinese