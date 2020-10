Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Roma

Dopo l’anticipo di oggi, la giornata di domani ci regalerà Udinese-Roma, un passo importante per le due squadre per iniziare a capire l’andazzo del loro percorso. Per Gotti conteranno le assenze di Walace, Jajalo, Mandragora e Stryger Larsen. Difesa a tre nell’Udinese, davanti a Musso ci saranno Becao, De Maio e Samir. A centrocampo sarà Palumbo il playmaker basso, De Paul e Pereyra che dovrebbero agire da mezzali a sostegno della coppia d’attacco formata da Okaka e Lasagna. Nella Roma – che nelle scorse ore ha ufficializzato Mayoral – confermato il 3-4-2-1 con Mancini, Kumbulla e Ibanez a difendere Mirante in porta. Saranno Mkhitaryan e Pedro ad agire alle spalle di Dzeko, ormai tornato al centro del mondo giallorosso.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

Foto: twitter Roma